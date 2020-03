Coronavirus, stop alle partite della Federazione pallacanestro in carrozzina

La Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina annuncia il prolungamento dello stop ai campionati di Serie A, Serie B e Giovanile fino al prossimo 15 marzo compreso.

La nota della Fipic alle società:

"Nel rispetto delle ordinanze vigenti salta anche la trasferta a Seregno per Riviera Basket Rimini che comunque si allena regolarmente in palestra. Ovviamente va bene così, ci sono problemi ben più gravi, ma al nostro girone del campionato nazionale FIPIC di serie B che vedeva largamente pasticciato il calendario per spostamenti vari di date bastava già così. Aspetteremo con pazienza cercando di mantenere la forma migliore. Auguriamo tanta salute a tutti gli amici ed agli avversari ed un arrivederci, speriamo presto".