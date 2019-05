Beach Breakfast Run: corsa, colazione e musica in riva al mare

Al ristorante “La Pescatina”, al bagno 60, Piacere Spiaggia Rimini, il braccio operativo di Spiaggia Rimini Network, ha presentato mercoledì un’iniziativa tutta nuova, che unisce wellness, beneficenza e musica. Al calendario di eventi organizzati dalla spiaggia e per la spiaggia viene aggiunta per questa stagione la “Beach Breakfast Run”, una corsa lenta in riva al mare che si svolgerà il 2 giugno dalle 05:30 al bagno 50. Ad aprire la presentazione è stato il nuovo Presidente del consorzio, Gianni Pulazza, il quale ha rimarcato l’importanza dell’unità interna nell’organizzazione di un evento simile che, nella sua opinione, potrà solo crescere nelle prossime edizioni: un format sostenibile e replicabile dall’identità forte che intercetta tutti i trend e le mode del momento di cui la spiaggia di Rimini fa da incubatrice - wellness, fitness, biologico, basso impatto ambientale – sulla scia di divertimento e condivisione. In conferenza è intervenuto anche il presidente della cooperativa operatori di spiaggia di Rimini, Mauro Vanni, che non ha perso occasione di ricordare la rilevanza della cooperazione di cui Spiaggia Rimini Network conferma essere esempio concreto anche in questa manifestazione.

L'evento

La Beach Breakfast Run è una corsa lenta in riva al mare. Il percorso, lungo poco più di 3 km, sarà arricchito da un check-in point musicale, dove alle 05:30 si esibirà Laura Benvenuti in una performance dalle sonorità leggere e avvolgenti, perfette sullo sfondo della riviera appena illuminata dalla luce del sole. Tutti i corridori riceveranno qui la BB-Bag, una sacca contenente omaggi dei partner e la t-shirt ufficiale dell’evento. A run iniziata, i partecipanti saranno motivati da incitazioni, pillole e curiosità sul benessere da parte degli istruttori specializzati di RiminUp, associazione che curerà anche la parte dell’arrivo, al bagno 120, dove verrà allestito il Wellness Village con aree dedicate alla ginnastica posturale e allo stretching per il defaticamento. È al Wellness Village che i partecipanti potranno rilassarsi, alternativamente, facendo yoga e godendosi il soundbath sui lettini o sulla sabbia, con l’istruttrice Leila Sadegholvaad e il Sound Healer Massimiliano Jayin Mainardi. Il sound bath è una pratica assolutamente inedita sulla spiaggia di Rimini: con il sostegno di vari strumenti musicali come le campane tibetane, il flauto, i cimbali, i pin, le campane tubolari, che emettono frequenze sonore specifiche e grazie ad esercizi di respirazione si mantiene il focus sul qui e ora, ci si immerge nella quiete. Sempre al Village, sarà presente l’autrice Grazia Buscaglia, per un firmacopie del suo romanzo d’esordio “Rosso come la neve”; ancora, si esibiranno atleti del parkour in incredibili esercizi e performance spettacolari. I runner potranno raccogliere le energie a riva su sdraio e lettini appositamente allestiti e avere accesso alla Breakfast Area, dove verrà servita una ricca e sana colazione provvista dai partner della manifestazione.

La BB Run, non competitiva e aperta a tutti (cani inclusi), è un evento organizzato in collaborazione con United Hub e con la partecipazione di Rimini for Mutoko onlus, l’associazione benefica impersonata da Giorgio Casadei, attiva in progetti di assistenza medica e sociale in Italia e all’estero, cui saranno devoluti 5 degli 8 euro di iscrizione. È una manifestazione “figlia della Runrise”, come ha sottolineato la responsabile eventi la dottoressa Carlotta Puorto, impossibile nell’implementazione senza l’endorsement di Rimini for Mutoko, che ha dato una spinta importante all’edizione zero nella comunicazione e nel preannunciato successo. Giorgio Casadei, emozionato al ricordo di Marilena Pesaresi, scomparsa quest’anno, ha descritto i progetti del2019 in cui la onlus è impegnata, che spaziano dall’assistenza medica in Zimbabwe fino a progetti di inclusione sociale dei più bisognosi. La manifestazione è anche parte del calendario delle attività off di Rimini Wellness, fiera del benessere che si svolge a fine maggio a Rimini. Le iscrizioni saranno possibili anche il giorno stesso dell’evento al check-in point al bagno 50, a partire dalle ore 05, oltre che online al sito web di Piacere Spiaggia Rimini e negli uffici della società in piazzale Benedetto Croce a Rimini.