Calcio, secondo pareggio consecutivo per il Rimini nella tana del Gubbio

Secondo pareggio consecutivo per il Rimini di mister Giovanni Colella che impatta 1-1 nello scontro diretto giocato nella tana del Gubbio. Il tecnico biancorosso conferma la difesa a 4 con Codromaz e Ambrosini centrali, Finizio e Silvestro sulle corsie. Sulla mediana il trio Calamai-Remedi- Montanari mentre sul fronte offensivo il tandem Cigliano-Letizia a supporto di Gerardi.

Dopo i primi minuti di studio, al 12′ il Rimini passa con Gerardi, servito in profondità da Montanari, che si gira bene e con un preciso sinistro batte Ravaglia. Al 17′, sugli sviluppi di una punizione di Cigliano ribattuta dalla barriera, Remedi ci prova dalla distanza, palla di poco alta. Minuto 22. Filippini scodella al centro dalla mancina, Lakti nei pressi del secondo palo calcia al volo ma non trova il bersaglio. Al 32′ Lakti mette in mezzo dalla destra, la palla arriva sui piedi dell’ex Malaccari che conclude, Meli è attento e blocca. Si va al riposo con i biancorossi in vantaggio 1-0.

Dopo 7′ dalla ripresa delle ostilità Calamai libera Montanari appostato al centro dell’area, la conclusione del centrocampista biancorosso viene deviata in angolo dal provvidenziale intervento di un difensore. Sugli sviluppi del corner battuto Codromaz prova l’incornata ma non trova lo specchio della porta. Al 16′ Cinaglia lavora palla sulla trequarti poi si decentra e conclude, palla alta sopra la traversa. Al 20′ Munoz mette al centro teso dalla destra, insidioso colpo di testa di Coda che Meli blocca con sicurezza. Tre giri di lancette più tardi Filippini mette in mezzo dall’out mancino, Munoz incorna a botta sicura ma la sfera colpisce la parte superiore della traversa. Al 25′ gli umbri impattano. Munoz entra in area e serve Malaccari che con una precisa conclusione non lascia scampo a Meli. Al 33′ Finizio e Filippini vengono espulsi per reciproche scorrettezze. Ultimi minuti combattuti ma privi di reali occasioni da rete. Al “Barbetti” termina 1-1.

GUBBIO (3-5-2): Ravaglia; Konate (1′ st Munoz), Coda, Bacchetti; Cinaglia, Lakti (1′ st Bove), Megelaitis, Malaccari (39′ st Dubickas), Filippini; Tavernelli (39′ st Zanoni), Gomez (46′ st Battellini). A disp.: Zanellati, Ricci, Bangu, Benedetti. All.: Torrente.

RIMINI (4-3-2-1): Meli; Finizio, Cordomaz, Ambrosini, Silvestro; Calamai (27′ st De Vito), Remedi, Montanari; Cigliano (17′ st Arlotti), Letizia (35′ st Picascia); Gerardi (27′ st Ventola).

A disp.: Barone, Sala, Mendicino, Santovito, Cavallari, Pari, Paramatti, Ortolini. All.: Colella.

ARBITRO: Costanza di Agrigento (Donato, Tinello)

RETI: 12′ pt Gerardi, 25′ st Malaccari.

AMMONITI: Finizio, Lakti, Filippini, Cinaglia, Montanari, Silvestro

ESPULSI: 33′ st Finizio e Filippini per reciproche scorrettezze, 50′ st allontanato il tecnico del Gubbio Torrente per proteste

NOTE: spettatori 800 circa. Angoli 3-1.