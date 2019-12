Il Coni premia lo Sportivo dell'anno, riconoscimenti anche al Club Nautico

Si è svolto nella serata di martedì nella sala dell'Arengo del Palacongressi di Rimini, l'evento organizzato dal Coni "Lo Sportivo dell'anno 2019", manifestazione giunta alla sedicesima edizione, che ogni anno premia con un riconoscimento gli sportivi che si sono contraddistinti per i loro meriti e le loro vittorie. Quasi un centinaio i premi assegnati fra stelle al merito sportivo e targhe premio. Nel modo delle associazioni sportive il prestigioso riconoscimento "Sportivo dell'anno 2019" settore dirigente, è stato assegnato al presidente Gianfranco Santolini per meriti legati all'impegno quasi trentennale nel Club Nautico Rimini. Ha ritirato il premio Diana Baroni della segreteria del Club. Altro premio "Sportivo dell'anno 2019", categoria assoluto, assegnato dal CONI al velista del Club Nautico Rimini Giacomo Musone per i meriti sportivi conseguiti con la vittoria della ranking italiana categoria Laser Standard Olimpico. Ha ritirato il premio la mamma Laura. Nutrita la partecipazione all'evento, erano presenti oltre al delegato Coni regionale e il delegato provinciale Rodolfo Zavatta (premiato anch'esso), l'assessore Gianluca Brasini, oltre a 500 partecipanti.