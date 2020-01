Il Riviera Basket pronto alla trasferta a Brescia contro Omal Icaro

Finite le festività natalizie NTS Riviera Basket Rimini è ritornata in palestra per preparare la delicata trasferta di Brescia contro Omal Icaro ben noti campionato dello scorso anno sia dagli incroci nei tornei quadrangolari disputati. In tutti i casi precedenti i lombardi hanno sempre avuto la meglio ed è giunta l’ora di invertire la rotta.

"Questa 6ª giornata conclude il girone d’andata per NTS Riviera Basket Rimini poiché nel prossimo turno osserveremo il riposo prima di affrontare il girone di ritorno. In questo fine-settimana scopriremo anche chi sarà la padrona del torneo con lo scontro al vertice tra BASKET SEREGNO GELSIA e AMCA HS VARESE ancora imbattute mentre da parte nostra tenteremo di scalare la classifica proprio contro i nostri avversari bresciani che, come noi, hanno registrato un solo successo casalingo contro HB UICEP TORINO e li troviamo accanto a noi al 5° posto.

Si giocherà al Centro Sportivo San Filippo di Brescia Domenica 12 Gennaio 2020 alle ore 15:00 questo passaggio importante per il prosieguo della stagione per la quale i nostri ragazzi continuano a prepararsi intensamente e vogliono coronare col successo l’impegno profuso. Il nostro Coach Angelo LoPerfido non fa sconti a nessuno e pretende la massima intensità: come sempre scenderà in campo con la sua indubbia abilità trascinando i suoi ragazzi, come sempre carichi d’entusiasmo e voglia di vincere.

La formazione:

#4 Angelo LoPerfido; #6 Giuliano Bonato; #7 Mirco Acquarelli; #8 Alessandro Ubaldi; #10 Raik Adil; #11 Giuseppe Di Pietro; #14 Tatiana Rodriguez; #15 Stefano Martinini; #19 Michele Storoni; #21 Andrea Rossi; #55 Antonio D'Aietti; #91 Andrea Gardini.