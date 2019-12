Nuoto, gli atleti master del Garden portano a casa due record italiani

Ancora un’entusiasmante prestazione per i "sempre verdi" atleti Master del Garden Rimini che hanno messo a segno una memorabile performance durante il trofeo Fanatik Team di Forlì. L'impresa porta la firma di Giuseppe Fantini, Monika Breetsch, Pierfranco Agrestini e Marise Da Silva che hanno centrato due record italiani nelle staffette 4x100 mista e 4x200 stile libero (staffette particolari effettuate da due uomini e due donne), per un risultato davvero eclatante.

"Ci siamo preparati con scrupolo per questo memorabile risultato però ne è valsa la pena", dichiara il capitano dei Master Giuseppe Fantini che ha tirato le fila per questa impresa. Per completare la bella prestazione, va segnalato anche il grande risultato del neo-acquisto della sezione master Gianlorenzo Parmigiani, ex nazionale assoluto e Campione Italiano di nuoto di fondo che nei 400 stile libero M30 ha ottenuto con il tempo di 4'11"25 la miglior prestazione tabellare della manifestazione aggiudicandosi cosi il premio messo in palio. Nel corso della manifestazione migliorati anche diversi record sociali con Giacomo Piva nei 50 rana M30, Gianlorenzo Parmigiani nei 100 farfalla e 400 misti M30,arco Zaoli 50 e 100 dorso M65,Giuseppe fantini 50 dorso e 100 stile libero M80, Raffaella Boga 50 dorso M45.