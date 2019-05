Il campione Jury Chechi parte da Rimini con il suo nuovo tour atletico

Parte da Rimini il primo tour nazionale dedicato alla disciplina del Calisthenics, lanciato da Jury Chechi in anteprima venerdì al Rimini Wellness. Un format unico di allenamento e gara strutturato su più tappe e capitanato dal campione Jury Chechi, medaglia d'oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Atlanta 1996, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004 e oggi atleta impegnato su più fronti. Jury Chechi Calisthenics è un tour primo e unico nel suo genere, dedicato ad atlete e atleti appassionati di Calisthenics, disciplina sportiva incentrata sull’esaltazione della forza e della bellezza del movimento. Forma di allenamento a corpo libero nata negli USA negli anni ’90, questo sport si basa su movimenti naturali, isometrici e dinamici, finalizzati al potenziamento di forza, resistenza ed equilibrio. L’iniziativa apre a nuovi scenari, portando all’interno del mondo del Calisthenics l’esperienza di una disciplina olimpica come la ginnastica artistica. Ogni tappa del tour JCC prevede un programma ricco di appuntamenti: sessioni di allenamento, esibizioni, workshop, open gym, seguiti dalla gara di sabato 1° giugno, aperta a tutti gli atleti dai 18 anni. I partecipanti alla gara dovranno esibirsi nei 4 attrezzi (corpo libero, parallele, sbarra, anelli e gara di massimali) e successivamente eseguire una combinazione standard di elementi, realizzando quante più ripetizioni possibili. Nel formare e valutare gli atleti partecipanti, Jury Chechi sarà affiancato dai coach della Jury Chechi Academy, associazione di atleti professionisti come Andrea Valtorta, campione italiano alle parallele nel 2014, Emanuele Moretti e Simone Rossi, atleti e istruttori di Calisthenics, oltre a Oscar Stabile e Matteo Massetani.

L’appuntamento a Rimini è nello spazio espositivo JCC a cura di Freddy (Padiglione C5 – Stand 160), brand di abbigliamento e calzature sportive main sponsor della tappa riminese.