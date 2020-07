Rinascita Basket Rimini conferma in squadra anche Giorgio Broglia

Rinascita Basket Rimini annuncia di aver prolungato il contratto con Giorgio Broglia, che si è ampiamente meritato la riconferma grazie alla sua ottima seconda parte di stagione dove ha offerto un contributo decisivo in vittorie molto sofferte: su tutti, da ricordare la tripla del sorpasso in trasferta contro Cento che ha permesso ai biancorossi di battere l'allora prima in classifica. Broglia vestirà dunque i colori biancorossi per il terzo anno consecutivo, sin dalla nascita del progetto RBR. Un punto di riferimento nello spogliatoio ed un componente dello "zoccolo duro" di questa pur giovane squadra.

"Non avevo mai fatto 3 stagioni nella stessa squadra. - commenta il 'Re' - Ma quando due anni fa ho 'sposato' il progetto ero sicuro sarebbe stata una storia speciale!"

Sul bilancio di questi primi due anni con Rinascita e sulla stagione 2020/2021, Broglia commenta: "Il primo anno è stato trionfale, mentre il secondo, che avrebbe potuto avere lo stesso finale, è stato fermato proprio sul più bello. Mancavano poche partite ai playoff e le sensazioni che respiravamo in spogliatoio erano quelle 'giuste'. La stagione che andremo ad affrontare invece sarà una sorta di 'missione', e son sicuro che ci divertiremo e faremo divertire tantissimo".

Rispetto invece all'acquisto di un giocatore come "Jack" Crow ha portato tanto entusiasmo nell'ambiente biancorosso e Broglia sottolinea che "Jack è un super giocatore che non ha bisogno di presentazioni, il suo ritorno a Rimini era solo questione di tempo: la sua firma ha dato ancora più entusiamo alla città ed ai tifosi che in questi due anni hanno dimostrato la loro grande voglia di basket. Sono sicuro che Jack innalzerà il nostro livello e ci aiuterà tantissimo a raggiungere l’obiettivo".

Il rinnovo di Broglia si aggiunge a quello di Moffa, Ambrosin e Coach Bernardi. Inoltre era già sicura la presenza di Rivali, Francesco Bedetti e Rinaldi per la prossima stagione. La stabilità societaria di RBR permette di avere il roster quasi completo già ai primi di luglio, nonostante un periodo difficile come quello che causato dal coronavirus.