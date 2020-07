Rinascita Basket Rimini ha annunciato l'acquisto di Borislav "Bobby" Mladenov

Rinascita Basket Rimini ha annunciato l'accordo triennale con l’interessantissimo prospetto Borislav Mladenov, guardia, classe 2000 proveniente dal Levski Sofia (massimo campionato bulgaro) con cui ha vinto la Coppa Nazionale. La firma di un contratto triennale è dovuta al fatto che la società è fermamente convinta che si tratti di un ragazzo dal valore assoluto che ha scelto il progetto RBR a discapito di altre realtà anche di categoria superiore. "Bobby" torna dunque in riviera dopo aver svolto tutte le giovanili nel Basket Rimini, dove ha lasciato intravedere sprazzi di talento puro e col quale ha esordito in serie B all'età di 16 anni proprio con Massimo Bernardi allenatore. Mladenov si può dunque considerare un riminese adottato, che ha scelto il calore del Flaminio e del popolo biancorosso per il suo ritorno in Italia.

Cosa ti ha spinto a tornare a Rimini?

"Ho scelto Rimini perchè è la mia seconda casa. - spiega Mladenov. - La prima volta che ho esordito in Prima Squadra c'era Massimo Bernardi allenatore e lo ringrazio ancora per avermi dato fiducia. Sento di aver preso la decisione giusta qui con RBR, alcuni miei compagni li conosco da diversi anni: siamo un bel gruppo."

Cosa ti ha lasciato l'esperienza con il Levski Sofia?

"E' stata un'esperienza importante perché ho avuto la possibilità di giocare partite di alto livello e di vincere un trofeo di valore come la Coppa Nazionale. Ho imparato molte cose di cui farò sicuramente tesoro: devo essere tranquillo, calmo ed avere fiducia in me stesso quando faccio qualcosa, ad esempio prendere un tiro o fare un passaggio."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quale obiettivo ti poni a livello personale? Che contributo potrai dare ai tuoi nuovi compagni?

"L'obiettivo è cercare di vincere più partite possibile per andare avanti. Io sono una persona che vuole vincere sempre e per farlo dò battaglia fino alla fine."