Rinascita da 100 e lode al Flaminio: contro Teramo arriva il settebello

Settebello per Albergatore Pro. Altra vittoria per i biancorossi, che nella prima partita casalinga dell'anno nuovo battono Teramo sfoderando una prestazione da manuale, giocando bene e facendo divertire i 2500 spettatori presenti al Flaminio e come sempre super calorosi. MVP Niccolò Moffa che chiude con 22 punti (9/11 al tiro), 6 rimbalzi e 4 palle recuperate.

Pronti via e Rimini piazza subito un break importante di 10-0 (18-8 al 7’) prima di allungare ulteriormente con la bomba di Moffa ed i liberi di Luca Bedetti che chiudono il primo quarto. Albergatore Pro prova ad aggredire ulteriormente la partita nel secondo quarto con le triple di Francesco Bedetti e di Simoncelli dalla panchina, ma Teramo tenta di reagire con l’intraprendenza del giovane Matic che segna la tripla del -9 (42-33 al 17’).

La Rinascita riprende il comando delle operazioni ed a cavallo tra secondo e terzo quarto prima si riporta a distanza di sicurezza dagli avversari, poi ricomincia ad incrementare fino alla spettacolare schiacciata in campo aperto di Moffa che fa esplodere il pubblico del PalaFlaminio e vale il +20 (25’). La tripla di Cucchiaro è l'ultimo tentativo di rimonta degli ospiti (76-61 al 34’), ma dopo il timeout chiamato da Bernardi la partita ritorna sui binari biancorossi ed al suono della sirena finale possono partire i festeggiamenti!

L'Albergatore Pro tornerà in campo domenica 26 gennaio alle 18al PalaRossini di Ancona dove affronteremo Luciana Mosconi Stamura Il Campetto Ancona nella terza giornata di ritorno (all'andata vittoria di RBR per 77-70).