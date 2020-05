Rinascita, la ciliegina sulla torta: ecco lo storico codice 122

La RBR mette la ciliegina sulla torta nel suo progetto, acquistando lo storico codice Fip 122. "Si tratta di un obiettivo importante e con grande orgoglio possiamo donarlo alla città di Rimini ed a tutto il popolo biancorosso. Si tratta di un'unica realtà di pallacanestro che rappresenti tutta la città di Rimini per gli anni futuri nei quali vogliamo toglierci tante soddisfazioni insieme ai nostri concittadini, ai nostri tifosi, non solo è importante sottolineare che sono state acquisite nell'accordo il 100% delle quote relative alla società Crabs 1947 e Basket Rimini". Grande soddisfazione da parte del presidente Paolo Maggioli e dell'AD Paolo Carasso, che si sono definiti "molto emozionati per la consapevolezza di partecipare ad un momento unico per lo sport a Rimini, in particolare il basket". Parola a Luciano Capicchioni, patron dei Crabs, e a Giove Boldrini che emozionato per il video ha raccontato come è avvenuto il passaggio di consegna, dichiarando che non potesse succedere nulla di diverso.

Presente anche l'Assessore allo Sport Gian Luca Brasini in rappresentanza delle istituzioni cittadine, il quale ha ribadito il sostegno del Comune al progetto ed ha annunciato anche importanti investimenti per il Flaminio.

