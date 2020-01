Ripartenza con doppia seduta per il Rimini: fermi Scappi e Candido

Ripresa con doppia seduta di allenamento per il Rimini di mister Giovanni Colella che domenica, al “Romeo Neri”, è tornato al lavoro in vista della sfida casalinga in programma domenica con la Feralpisalò. Ai box Scappi, fermo per un fastidio al ginocchio e Candido, in attesa di sottoporsi a una visita specialistica oculistica, mentre Gerardi e Ventola hanno lavorato a parte. Lunedì mattina, sempre sul rettangolo di piazzale del Popolo, i biancorossi lavoreranno la mattina.