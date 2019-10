Ritiro degli abbonamenti del Rimini calcio: gli orari della prossima settimana

Ecco gli orari della prossima settimana nei quali sarà possibile ritirare gli abbonamenti alla stagione 2019-20 ancora in giacenza. Le tessere sono a disposizione, come di consueto nell’ufficio del “Romeo Neri” posto sotto la Tribuna Centrale, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12. Si rammenta che per il ritiro sarà necessario presentarsi con la ricevuta rilasciata al momento della sottoscrizione e si sollecitano gli interessati a ritirare la propria tessera al più presto, a breve infatti non sarà più possibile entrare allo stadio con il documento provvisorio.