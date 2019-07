Serie C, ci sarà da divertirsi: un campionato ricco di derby

Rimini con Ravenna e Cesena. E’ stata definita la composizione dei gironi per la Serie C 2019-2020, con poche sorprese: naturalmente la divisione rimane quella geografica e, al netto delle giornate e del calendario che verrà svelato tra una settimana, si possono già notare alcune grandi sfide. Il Rimini incrocerà nel suo cammino Arzignano Valchiampo, Carpi, A.J. Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Cesena, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, L.R. Vicenza, Virtusvecomp Verona e Vs Pesaro.