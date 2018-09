Serie C, per il debutto del Rimini anche la diretta tv

In seguito all’accoglimento del ricorso presentato dalla Ternana alla prima Sezione del Tar del Lazio, la gara Ternana-Rimini in programma mercoledì alle ore 20.30 è stata rinviata a data da destinarsi. Rimini-Triestina, valida per la 2a giornata del campionato di Serie C, si giocherà allo stadio “Romeo Neri” sabato 22 settembre con inizio alle ore 20.45. La sfida verrà anche trasmessa in diretta su Sportitalia.

Ha intanto raggiunto quota 930 tessere sottoscritte la campagna abbonamenti “Passione infinita”. Queste le giornate e gli orari della prossima settimana, l’ultima utile, nei quali, come di consueto nell’ufficio adiacente il parcheggio dello stadio e dietro presentazione di un documento di identità, sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12.30; martedì e giovedì: dalle 17 alle 20. Nella medesime giornate, dietro presentazione della relativa ricevuta, sarà anche possibile ritirare gli abbonamenti sottoscritti sino allo scorso 5 settembre.