Serie C, svelato il calendario: per il Rimini un debutto di fuoco contro l'Imolese

Svelato il calendario 2019-2020 della serie C girone B. La prima giornata vedrà il Cesena impegnato sul campo del Carpi, il Ravenna ospite della Fermana, mentre per il Rimini sarà subito derby contro l'Imolese. Il girone B vede la partecipazione di 20 squadre, Due le soste previste durante il campionato: il 29 dicembre e il 5 gennaio. Sono invece quattro i turni infrasettimanali in programma. Sarà arricchito da tanti derby emiliano-romagnoli con Imolese, Carpi, Piacenza, il Reggio Audace (ex Reggiana), Rimini e Ravenna.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha evidenziato come il mondo del calcio "sia un grande cantiere, sempre in aggiornamento e in costante crescita anno dopo anno. Si dovrà puntare sui giovani, che possono essere il futuro del calcio italiano e la Lega Pro deve essere una fucina per i giovani. Il presidente della Lega Serie C, Antonio Ghirelli, ha evidenziato come "le partite più importanti si devono giocare in campo e non nei tribunali".



La prima giornata del girone B:



Fano-Sambenedettese

Arzignano-Piacenza

Carpi-Cesena

Fermana-Ravenna

Modena-L.R.Vicenza

Reggio Audace-Feralpisalò

Rimini-Imolese

Triestina-Gubbio

Vecomp Verona-Padova

Vis Pesaro-Sudtirol