Sessanta racchette in campo a Morciano per il torneo d’estate Fit singolare maschile di terza categoria

Due tornei ai nastri di partenza e uno in archivio al Circolo Tennis di Morciano di Romagna. Nei giorni scorsi gli impianti di via Stadio hanno ospitato la terza edizione del torneo d’estate Fit singolare maschile di terza categoria limitato 3.2. Una sessantina i tennisti provenienti da Emilia – Romagna e Marche che sono scesi in campo nell’arena morcianese. Ottime le prestazioni degli ‘alfieri’ di 360 Sport. Leonardo Sanchioni, classe 2004, dopo aver battuto in semifinale Matteo Del Bene del Ct Lucrezia, è approdato in finale, dove si è scontrato con Matteo Peppucci del Ct Cicconetti di Rimini. Quest’ultimo si è aggiudicato il match con il risultato finale di 63 – 60. Lo stesso Peppucci aveva eliminato, in semifinale, un’altra racchetta del Ct Morciano, l’istruttore Tommaso Morotti, costretto ad arrendersi al termine di una partita combattutissima e senza esclusione di colpi (risultato finale 64-75). Nel tabellone di quarta categoria la vittoria è invece andata a Paolo Zonghetti (Ct Pesaro) che ha avuto la meglio su Thomas Gabellini (Ct Baratoff) per 63 – 76. Al Ct Morciano, nel frattempo, fervono già i preparativi in vista del torneo femminile limitato 3.4: la competizione - sponsorizzata da CIS (Centro Infortunistica Stradale) - partirà sabato 24 agosto e durerà per due settimane. Nel weekend del 31 agosto – 1 ° settembre, invece, si terrà un torneo di doppio maschile ‘TPRA’ con la formula ‘rodeo’.