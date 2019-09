Sesto titolo mondiale di fila per il campione di Flat Track Francesco Cecchini

Sei titoli mondiali di fila per Francesco 'Cecco' Cecchini, il pilota riccionese campione di Flat Track, che ha infiammato il pubblico all’Arena 58 di Misano Adriatico, con una gara perfetta in sella ad una Zaeta. Figlio d'arte, il papà Fabrizio 'Cecco' Cecchini è uno degli storici capotecnici del motomondiale e lavora nel team di Fausto Gresini, si è imposto sul tracciato misanese dopo aver conquistato tre successi nelle manche di qualifica ha vinto la prima delle due semifinali. Per la gara si sono schierati cinque rappresentanti azzurri, con Cecchini in prima fila affiancato da Cano-Garin-Vera-Kurvinen, dietro di loro un quartetto italiano composto da Moschini-Borgiotti-Villamagna-Corradetti. Cecchini ha preso il via davanti a tutti, con il finlandese Kurvinen alle sue spalle tallonato dal duo spagnolo Cano-Garin Vera. Alla quinta tornata Borgiotti è caduto mentre era in lotta per la settima posizione: gara interrotta con l’arbitro che ha deciso per l’esclusione di Borgiotti comminando una doppia squalifica nei confronti di Daniele Moschini e Guillermo Cano, rei di aver oltrepassato con entrambe le ruote la linea che delimita il ciglio interno (rispettivamente alla seconda e terza tornata). La batteria è ripartita con le posizioni acquisite al quarto giro e i piloti posizionati in fila indiana, come da regolamento. Cecchini ha indovinato la partenza e ha vinto precedendo Kurvinen e Garin Vera; quarto Corradetti, quinto Villamagna. Dopo la vittoria di Cecchini, è stata comunicata la necessità di disputare una batteria di spareggio per designare il secondo e il terzo posto per la classifica generale. Lo spagnolo Garin Vera e l’austriaco Hagleitner avevano conquistato entrambi 76 punti nelle tre gare disputate; nei sei giri finali Hagleitner è partito meglio ma al quarto giro è stato superato dallo spagnolo, che ha così conquistato la medaglia d’argento.