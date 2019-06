Show Delbianco sotto il diluvio, ma è solo 11esimo: "Non sono soddisfatto"

Ha regalato emozioni al pubblico che ha sfidato i temporali che hanno colpito Misano. Ma Alessandro Delbianco non è soddisfatto dell'undicesimo posto. "Poteva andare meglio", esclama. Dalla settima fila, il pilota della Hinda del team Mia Althea è partito molto bene, guadagnando sei posizioni nell’arco dei primi due giri. Purtroppo però, causa delle condizioni della pista e sotto una forte pioggia, la gara è stata interrotta con la bandiera rossa al quarto giro, mentre Delbianco era in dodicesima posizione.



La gara è ripartita poco dopo, accorciata di tre giri e con una griglia basata sulle posizioni che i piloti occupavano al momento dell’interruzione. Da dodicesimo in griglia quindi, Alessandro era già decimo dopo soli tre giri. Mantenendo un buon passo nonostante le condizioni difficili, il portacolori Althea MIE Racing ha continuato a fare progressi, migliorando sempre di più la propria posizione e portandosi all’ottavo posto al decimo giro. Negli ultimi giri l’italiano ha perso terreno mentre lottava per la settima posizione insieme ad altri piloti.



“Mi piace correre sul bagnato e secondo me avrei potuto fare meglio - afferma il riminese -. E’ andata tutto bene fino a metà gara, avevo un buon passo e mi sentivo a mio agio nonostante le condizioni difficili. Purtroppo però, un piccolo problema tecnico mi ha fatto perdere alcuni posizioni nell’ultima fase della gara, mentre stavo lottando per la settima posizione. Un vero peccato ma è andata così ed alla fine ho chiuso comunque undicesimo raccogliendo dei punti per la classifica".