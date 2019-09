Si chiude il calciomercato: gli ultimi arrivi in casa Rimini

Arrivi e partenze nell'ultimo giorno di mercato. Veste biancorosso il centrocampista classe ’99 Mattia Cozzari. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, con la Primavera rossoblù nel triennio 2015-18 ha collezionato 58 gettoni di presenza e realizzato 5 centri. Nella scorsa stagione ha indossato la casacca della Reggio Audace, in Serie D, mettendo a referto 22 presenze e andando in rete in un'occasione. Arriva dalla Juve Stabia il centrocampista classe '98 Giorgio Lionetti. Dopo l'inizio col Catanzaro in C, nella stagione 2016-17, a gennaio il passaggio al Potenza in D dove ha collezionato 16 gettoni di presenza. La prima parte della stagione successiva ancora con la formazione lucana, con 4 presenze, poi a dicembre l'approdo a Verona, sponda Virtus, per un totale di 16 presenze. Nell'ultimo campionato il ritorno in C, a Castellammare di Stabia, formazione con la quale è sceso in campo in 3 occasioni contribuendo al ritorno in Serie B della squadra campana.

Acquisito, a titolo definitivo dalla Viterbese Castrense, le prestazioni del difensore, classe ’96, Michele Messina. Alla società laziale, con la medesima formula, passa il centrocampista classe ’99 Oliver Urso. Saluta il biancorosso anche il difensore, classe ’93, Matteo Boccaccini trasferito a titolo definitivo al Carpi. Lascia Rimini anche il portiere classe ’97, Giacomo Nava. "Al giocatore il ringraziamento per la professionalità dimostrata durante la permanenza in biancorosso e l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni", è la nota del Rimini.