Sportdance 2019: arrivano i campioni delle danze standard

Sono entrate nel vivo le competizioni per le classi più alte ai Campionati italiani di Danza Sportiva FIDS, in corso a Rimini fino a domenica nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group. Venerdì è il giorno delle danze standard, per le coppie migliori. Le danze Standard, ovvero Valzer, Slow Fox, Tango, Valzer Viennese, Quick Step, fanno sognare il pubblico della fiera riminese. Si tratta, in effetti, di un repertorio di alto profilo che si presta sia all’attività amatoriale, sia a quella agonistica.

L’Italia è ai più alti livelli mondiali in questi balli. Il Valzer ha avuto una diffusione prepotente, soprattutto grazie a Johann Strauss, che segnò una linea di discontinuità con lo stile classico di Beethoven e Schubert. Ed è a Vienna che questa danza conosce (alla corte di Maria Antonietta) la sua massima evoluzione, fino al punto di conquistare il titolo identitario di valzer viennese. Lo Slow Fox (la versione lenta del Foxtrot) sostituisce invece, con movimenti morbidi, i salti, le piroette e in generale i movimenti bruschi. Del Tango e della sua “universalità” c’è poco da dire. Una danza che nasce tra i ritmi sudamericani e miscela influenze culturali che vanno da Cuba, all’Africa, all’Europa. Chiude le Standard il Quickstep, una miscela di Charleston, One step, Peabody e Foxtrot. E’ una danza veloce che con i ritmi musicali del jazz alterna improvvise accelerazioni a istantanee pause.

In attesa delle gare internazionali, sabato e domenica, venerdì è la volta delle caraibiche nel ballo singolo, (Salsa Cuban Style, Salsa on two, Merengue, Bachata), delle danze standard e latine, della Combinata 10 danze, della Synchro Latin, Synchro Freestyle Choreografic Dance e della Modern Contemporary.