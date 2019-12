Super Rinascita: battuta anche la corazzata Piacenza

In una domenica dallo splendido sapore natalizio, la Rinascita regala al numeroso pubblico del Flaminio (oltre 2600 spettatori presenti) una prestazione di grandissima intensità e riescono a battere anche la corazzata Piacenza dopo 40' di alto livello. "E' stata una domenica perfetta, abbiamo vinto una partita difficilissima di fronte ad una cornice di pubblico meravigliosa - afferma coach Massimo Bernardi -. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi a cui mando un grande abbraccio ed auguro buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri tifosi e l'intero mondo RBR. Dedico un pensiero particolare ad Osvaldo, un nostro sostenitore, che sta lottando contro una malattia: questa vittoria è per lui". Numeri entusiasmanti anche per l'iniziativa "Teddy Bear Toss": i peluches raccolti sono stati infatti oltre 2000. Un risultato eccezionale che dimostra ulteriormente la voglia per RBR di essere un grande progetto non solo sul piano sportivo, ma anche, e sopratutto, su quello sociale. Grazie alla Comunità Papa Giovanni XXIII i peluches verranno consegnati alle case-famiglia ed ai bambini in Tanzania. MVP Eugenio "Genio" Rivali con 19 punti, 5 assist e 5 falli subiti.



La pioggia di peluches si scatena subito dopo la tripla di Rivali che aggredisce subito la partita con Rinaldi insieme al quale segna i primi tredici punti della squadra. Piacenzareagisce con Cena che sigla il canestro del sorpasso ad inizio secondo quarto poi allunga grazie alla bomba di Artioli (24-30 al 14’); RBR non si scompone e con Luca Bedetti ed un Rivali stellare piazza l’allungo di fine primo tempo (37-32). Gli ospiti cominciano a riprendere confidenza col canestro dopo la pausa lunga e grazie al jumper di Perin inseguono di un solo punto (47-46 al 28’). Albergatore Pro trova un solido Ambrosin sotto le plance e si riporta sul +4 con un'altra giocata di Rivali (52-48). Cenatrova il pareggio ad inizio ultimo quarto (53-53): comincia un botta e risposta senza esclusione di colpi caratterizzato da tanta intensità. Rimini prima si porta avanti di sei lunghezze, poi Udom dalla lunetta non sbaglia ed impatta a quota 69 (39’). Negli ultimi secondi viene fuori tutta la classe e l'esperienza di Eugenio Rivali che sia con la penetrazione in area sia dalla lunetta fa centro e mette in ghiaccio il risultato.