Super Rinascita con un travolgente Bedetti: schiantata Ozzano

Prestazione maiuscola di RBR che schianta in trasferta un' avversaria di assoluto livello come Ozzano, quest'anno partecipante da neopromossa al campionato di Serie B. Sugli scudi un fenomenale Francesco Bedetti da 32 punti, ma ottime indicazioni da tutto il gruppo che da subito è sceso in campo con l'intensità giusta e si è guadagnato la vittoria finale su entrambe le metà campo. Esordio per il neo-arrivato Niccolò Moffa. Prossimo appuntamento domenica 30 settembre ore 16 per l'ultima amichevole pre-stagionale contro la Virtus Imola al Flaminio.

CRONACA - Nel primo quarto Rimini parte fortissimo con recuperi a tutto campo, pressing e difesa a zona. Subito in mostra Francesco Bedetti (10 punti nel quarto) ed i tanti assist di Eugenio Rivali che permettono ai biancorossi di controllare agevolmente la prima frazione di gioco. Nel secondo quarto buon break di Ozzano che viene però ricucito da Luca Pesaresi (10 punti nel quarto con 2 triple) in posizione di playmaker ed il costante contributo offensivo di Francesco Bedetti; bene anche la difesa che dopo qualche piccolo smarrimento si ricompatta subito e ci consente di condurre abbastanza tranquillamente fino a fine primo tempo.

Nel terzo quarto dopo un bruciante inizio di RBR (12-2), dove Coach Bernardi ha provato Moffa da 3 e Bedetti F. da 4 (in quanto assente Capitan Alberto Saponi), i bolognesi sono rientrati grazie ad un comprensibile calo fisiologico di Rimini che è comunque riuscita a vincere il quarto grazie ad un canestro a fil di sirena di Luca Bedetti. Negli ultimi 10' Ozzano scappa via sul 14-2, Bernardi chiama timeout e la squadra torna prepotentemente in gara non riuscendo a vincere il quarto di un soffio.

New Flying Balls Ozzano-Rinascita Basket Rimini 70-86 (parziali: 13-22, 16-24, 21-22, 20-18)

TABELLINO RBR: Rivali 8, Dini 5, Bedetti L.15, Bedetti F. 32, Broglia 11, Bianchi 2, Pesaresi 10, Ramilli 2, Moffa, Guziur, Vandi ne, Chiari ne. All. Bernardi, Brugè.