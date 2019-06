Superbike a Misano, a Bautista va bene il podio: "Era la prima gara sul bagnato"

Alvaro Bautista non prende inutili rischi sotto la pioggia e si accontenta del gradino più basso del podio in Gara 1 a Misano, sede del settimo round del mondiale Superbike. Classificatosi quinto nella Superpole, ha impiegato qualche passaggio per prendere confidenza con le difficili condizioni, per lui inedite in Superbike, ma dopo una seconda parte di gara accorta e, approfittando delle difficoltà di altri pilota, ha portato a casa un meritato podio.



"Ho imparato molte cose nuove, soprattutto in queste difficili condizioni - commenta Bautista -. Oltre ad aver corso la mia prima gara sul bagnato in Superbike, con il ritardo della partenza e l’esposizione della bandiera rossa, è stato difficile mantenere la concentrazione. All’inizio sono partito cautamente per capire le condizioni della pista; in alcune curve c’era molta acqua mentre in altri settori la situazione era leggermente migliore e, di conseguenza, bisognava avere il giusto feeling per poter spingere con sicurezza".

Conclude il leader del campionato: "Dopo alcuni giri, un po’ alla volta, ho trovato la giusta confidenza che mi ha permesso di mantenere un buon ritmo fino alla fine. È stato importante finire la gara ottenendo un podio e punti preziosi per il campionato".