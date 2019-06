Superbike a Misano, la Ducati cerca la "doppietta" di vittorie che manca dal 2011

Dopo il weekend di Jerez, che ha visto due vittorie e una caduta di Álvaro Bautista davanti al pubblico di casa, oltre a qualche difficoltà inaspettate per il compagno di squadra Chaz Davies, il team Aruba.it Racing Ducati arriva a Misano Adriatico per il settimo round su 13 che rappresenta il giro di boa del campionato. Sulla pista dedicata a Marco Simoncelli, su 52 gare disputate finora, sono risultati vittoriosi piloti Ducati per ben 29 volte: in dieci occasioni (l’ultima nel 2011 con Carlos Checa) hanno addirittura ottenuto la ‘doppietta’. Con tredici vittorie all’attivo in questa stagione, Bautista continua a tenere saldamente il comando della classifica con 300 punti e un margine di 41 sul suo diretto rivale Rea su Kawasaki. Per il 34enne di Talavera de la Reina si tratta della prima gara con una SBK a Misano, ma avendoci gareggiato stabilmente in MotoGP dal 2010 conosce molto bene il tracciato adriatico.

“Peccato per la mia caduta a Jerez, ma come ho detto allora, queste sono le gare, quindi non bisogna soffermarsi più di tanto - afferma Bautista -. Ora non vediamo l'ora di scendere in pista per la gara di Misano, dove abbiamo svolto un test qualche settimana fa. Anche se le condizioni non erano eccezionali, siamo riusciti a ottenere dati utili per questo weekend. Non vedo l'ora di cominciare per cercare di mantenere lo stesso feeling con la Panigale V4 R e continuare il buon lavoro fatto fino ad oggi. Misano è la seconda gara di casa per il team Aruba e la Ducati, sicuramente avremo molti fan che ci daranno il loro sostegno.”

Il compagno di squadra Chaz Davies, che nella sua lunga carriera in Superbike non ha ancora trionfato a Misano, avrà un’altra occasione per cercare la sua prima affermazione in sella alla Panigale V4 R e rompere un digiuno di vittorie che dura dall’aprile dello scorso anno. "“Abbiamo fatto dei test a Misano prima della gara di Jerez, ma le condizioni erano molto diverse da quelle che si prospettano questo weekend, quindi non sarà particolarmente facile - annuncia il gallese -. Nonostante i risultati di Jerez, sento che abbiamo fatto un piccolo step in avanti. Alla fine abbiamo trovato qualcosa per migliorare la moto nelle curve veloci e visto che il tracciato di Misano non è molto diverso da quello di Jerez, devo essere ottimista. Prima dell’incidente ero in lotta per il podio, quindi sento che le nostre prestazioni stanno migliorando. Sto impiegando molto tempo ad entrare in sintonia con la Panigale V4 R, ma spero che da Misano in poi possiamo fare progressi.”