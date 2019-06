Superbike a Misano, presentato l’Almanacco del Motociclismo 2019

Emozioni non solo in pista, ma anche nel paddock. Tra le iniziative collegate al round della Superbike a Misano anche la presentazione del libro di Pier Luigi Martelli “Transitalia Marathon Story of a dream”, edito da Maggioli Editore. Protagonista la celebre manifestazione internazionale offroad di mototurismo che dal 2015 attira centinaia di “avventurieri”, impegnati in un viaggio di circa mille chilometri, al via da Rimini, che si snoda in gran parte su strade sterrate. Trecento pagine di foto e testi in italiano e inglese che raccontano la nascita, la storia, le edizioni, i luoghi e gli amici del grande evento. Il libro è in vendita dal 1° luglio. Oltre all’autore Martelli era presente anche Andrea Albani, managing director Misano World Circuit, autore di uno dei contributi contenuti nel libro.



Presentato anche l’Almanacco del Motociclismo 2019. La copertina accattivante è frutto della creatività della penna di Giorgio Serra "Matitaccia" e raffigura Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Marc Marquez e Francesco Bagnaia, disegnati dalla penna di Giorgio Serra “Matitaccia”. Uno “scrigno dei ricordi”, raccolti dall’autore Roberto Ronchi in occasione di una ricorrenza particolare: i 70 anni del Motomondiale, celebrati pochi giorni fa. Una raccolta di dati, foto e risultati, ma anche di storie, come quelle del Mondiale raccontato da Dario Ballardini e della Daytona 1974 vinta da Giacomo Agostini, descritta da Marino Bartoletti. Il volume è edito da Gianni Marchesini Edizioni. Tra gli ospiti nel paddock Aldo Drudi, Enea Bastianini e Mattia Casadei.