Superbike a Misano, un problema al cambio elettronico rallenta Davies

Un problema elettronico sulla sua Panigale V4R ha impedito a Chaz Davies di lottare per il sapore dello spumante del podio di Misano. Il gallese è stato inizialmente molto incisivo in Gara 1 nonostante la pioggia battente. Il 32enne gallese, partito dalla nona casella in griglia, ha recuperato velocemente terreno fino a raggiungere il quarto posto. Purtroppo un piccolo problema gli ha fatto perdere qualche posizione chiudendo comunque la gara in quinta posizione.



"È stata la prima gara bagnata in sella alla Panigale V4 R, quindi nel complesso la mia prestazione è stata positiva - commento Davies -. Ho avuto un problema verso metà gara con il cambio elettronico che si è risolto dopo qualche passaggio. Probabilmente è stato un inconveniente dovuto alla quantità d'acqua. Questo inconveniente, ha rallentato il mio ritmo escludendomi dalla lotta per il podio. Ho perso un po' di tempo cercando di eseguire manualmente il backshift, ma con effetto limitato".



"Negli ultimi quattro giri sono tornato al mio ritmo iniziale, ma ormai il distacco dagli altri piloti era difficile da colmare - conclude Davies -. Nonostante tutto, sono abbastanza soddisfatto del feeling con la moto in queste condizioni. È un peccato non essere stati competitivi con il pacchetto giusto per tutta la distanza di gara".