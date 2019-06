Superbike, Bautista ancora a terra: "Un eccesso di confidenza con la moto"

"Un eccesso di confidenza con la moto". Alvaro Bautista tradito da Alvaro Bautista. Un errore commesso al secondo giro ha di fatto spianato la strada a Jonathan Rea, che si è preso Gara 2 del Gran Premio della Riviera di Rimini, settimo round del mondiale Superbike. La domenica del pilota della Ducati del team Aruba era iniziata con la vittoria schiacciante in Superpole Race, poi è arrivata la seconda scivolata dopo quella di Jerez, anche questa nelle battute di iniziali della gara.

"E' un peccato, perchè la Superpole Race è andata molto bene e la moto mi dava buone sensazioni - sono le parole dello spagnolo -. Nel pomeriggio ho sbagliato. Forse un eccesso di confidenza con la moto mi ha fatto spingere più del dovuto e sono caduto. Può succedere, ma è già il secondo errore dopo Jerez e sono un po' arrabbiato con me stesso. Mi serve per il futuro".

Bautista non ha imputato al grip della pista, particolarmente basso per tutto il fine settimana, la causa della scivolata alla Rio: "E' stata più colpa mia, perchè il grip è lo stesso per tutti". Lo spagnolo lascia Misano con un margine di 16 punti su Rea, che in tre prove ha recuperato ben 37 punti: "Pesano i due errori ed è quel che più mi preoccupa. Devo migliorare".

Il prossimo round si disputerà proprio a casa di Rea, a Donington: "Non lo so, è una pista molto piccola e farà più freddo rispetto a questo weekend. Non ho mai guidato con una grossa cilindrata. Non mi faccio aspettative, voglio cercare di avere buone sensazioni con la moto".