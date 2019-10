Superbike, caos in Argentina: sei piloti non corrono, Bautista torna a vincere. Decimo Delbianco

Alvaro Bautista riporta la Ducati Panigale V4R sul gradino più alto del podio dopo un lungo digiuno in una Gara 1 del Gran Premio d'Argentina anomala. Sei piloti (Eugene Laverty, Marco Melandri, Sandro Cortese, Chaz Davies, Leon Camier e Ryuichi Kiyonari) hanno scelto di non correre per condizioni troppo insidiose dell’asfalto. La manche si è comunque disputata nonostante le numerose defezioni, con una prima parte che ha visto Bautista duellare col fresco cinque volte iridato Jonathan Rea. Poi lo spagnolo è scappato via, prendendosi il 16esimo successo stagionale e il 21esimo podio con la rossa. Terzo posto per la Kawasaki del team Puccetti del futuro pilota Yamaha ufficiale Toprak Razgatlioglu.

Quarto posto per Michael van der Mark e Alex Lowes, a precedere un Leon Haslam non al top dopo la brutta caduta del venerdì e Tom Sykes. Decima posizione per Alessandro Delbianco. Il portacolori della Honda del team Mia Althea ha tenuto un passo costante, guadagnando sei punti per il campionato. "Sono felice della mia decima posizione - esordisce Delbianco -. orse avrei potuto fare qualcosa in più, ma non avevo mai corso in queste condizioni e su questa pista e quindi va bene così. E’ tutta esperienza acquisita ed è comunque uno dei miei migliori risultati della stagione. Farò di tutto per migliorare ancora nelle due gare di domenica". Dodicesimo Michael Ruben Rinaldi.