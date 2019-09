Superbike, Delbianco benedice la pioggia di Magny Cours: splendida top ten

Alessandro Delbianco trova nella pioggia di Magny Cours un prezioso alleato. Il portacolori della Honda del team Althea ha approfittato delle condizioni difficili per mettere in mostra tutte le sue abilità, archiviando la prima giornata di prove libere con un ottimo sesto posto.

"Ero felice di venire qui a Magny-Cours e sono contento di aver trovato le condizioni che mi piacciono maggiormente - afferma Delbianco -. Ho finito queste due sessioni di libere in sesta posizione grazie ad un ottimo assetto messo a punto dalla mia squadra e grazie al mio ottimo feeling con l’asfalto bagnato. Un grande risultato, in quanto è la prima volta che finisco il primo giorno nella top ten. Mi dispiace solo di non aver potuto migliorare il mio crono nella seconda sessione, ma non ero completamente a mio agio sulla moto e quindi non ci sono riuscito. Non sarebbe male se il maltempo persistesse anche sabato".

Nel combinato la migliore prestazione è stata realizzata da Michael Van Der Mark (Yamaha) davanti alla Kawasaki di Leon Haslam e alla Yamaha del team Grt di Marco Melandri. Completano la top five l'argentino Leandro Mercado (Kawasaki) e Loris Baz (Yamaha). Bene anche Michael Ruben Rinaldi, nono con la Ducati del team Barni. Settimo il leader del campionato Jonathan Rea, condizionato da una scivolata, addirittura tredicesimo Alvaro Bautista (Ducati) anche lui incappato in una caduta.