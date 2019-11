Superbike, è tempo di novità per i piloti riminesi: nuovi scenari per Delbianco e Rinaldi

Michael Ruben Rinaldi prosegue l'avventura in Superbike. Domerà i cavalli della V4 Panigale R, ma con i colori del team Go Eleven. "E’ un piacere ed un onore avere questa opportunità con il Team Go Eleven - esordisce il santarcangiolese -. Sono felice perché grazie a loro, che mi hanno cercato e voluto, siamo riusciti a trovare un buon accordo. Il mio obiettivo rimane quello di continuare a crescere perché sarà solo il mio secondo anno consecutivo in Superbike. Potremo ottenere buoni risultati e riusciremo ad avere una costanza migliore rispetto allo scorso anno. Ringrazio Denis Sacchetti (team manager, ndr), Gianni Ramello e tutti gli sponsor per avermi dato questa opportunità. Non vedo l’ora di iniziare a gennaio, nei test, per arrivare pronti alla prima gara e toglierci delle belle soddisfazioni".

"Inutile nascondere l’entusiasmo, sono davvero felice di poter lavorare con un ragazzo così grintoso e con tanta fame di risultati - afferma Sacchetti -. Inoltre è un romagnolo doc, proprio come me. Michael è la giovane promessa italiana del Mondiale Superbike. Il suo grande talento è indiscusso, al suo primo anno completo di mondiale, ha già sfiorato il podio, e questo dice tutto sul potenziale di crescita che ha Rinaldi. Il Team Go Eleven ci teneva particolarmente ad averlo in squadra; crediamo sia uno dei piloti più interessanti nel panorama italiano e siamo convinti che potrà fare molto bene con noi". Dopo due anni si sono invece separate le strade di Alessandro Delbianco ed Althea Racing. "Ringrazio Genesio Bevilacqua per i due anni in cui abbiamo lavorato insieme e per l'opportunità concessami di partecipare al campionato Superbike - afferma il pilota riminese -. Sono stati due anni intensi, di lavoro impegnativo, in cui non mi sono risparmiato e durante i quali ho fatto molta esperienza all'interno del team Althea. E' giunto il momento di battere strade nuove e continuare il mio percorso di crescita".