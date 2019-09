Superbike, in Portogallo Rinaldi chiude Gara1 nella top ten

Jonathan Rea non sbaglia nulla in sella alla sua Kawasaki e si aggiudica gara 1 del GP di Portogallo di Superbike. Scattato dalla pole, il nord-irlandese ha ottenuto l'ottava vittoria consecutiva sulla pista di Portimao, difendendo splendidamente la prima posizione all'ingresso nella prima curva dall'assalto di Chaz Davies e Alvaro Bautista, finito poi diciottesimo prima di una grande rimonta fino ai piedi del podio, mentre il suo compagno di squadra ha chiuso al secondo posto. Terza piazza per Michael van der Mark, quarto Bautista davanti ad Haslam e Razgatlioglu, nono Marco Melandri e decimo Michel Ruben Rinaldi, solo 18esimo Alessandro Del Bianco.