Superbike, Phillip Island amara per Rinaldi. Steso da Haslam: "Potevo chiudere nella top five"

C'è delusione sul volto di Michael Ruben Rinaldi dopo la domenica di Phillip Island, teatro del round d'apertura del mondiale Superbike. Nella Superpole Race il santarcangiolese è stato in grande spolvero; fin dalla partenza è stato aggressivo, riuscendo a trovare il varco giusto per recuperare diverse posizioni. In 10 giri si è scambiato sorpassi e controsorpeassi con Cortese, Fores, Haslam e Scheib, riuscendo a concludere nono, in volata con l’inglese della Honda HRC.

Per quanto riguarda Gara 2, Rinaldi è finito a terra dopo un contatto con Haslam. L'inglese si è scusato dicendo che gli è entrata la folle in staccata e non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’incolpevole Michael, finito a terra. L’italiano ha cercato di riportare la sua Ducati al box dove il Team l’ha riparata velocemente. Non è stato, però, sufficiente per poter completare il 75% di gara. Un peccato aver perso una grande occasione.

"Il weekend è stato positivo, eravamo pronti per Gara 2, dopo aver migliorato rispetto alla prima manche. Infatti, ero subito nel gruppetto dei primi con facilità ed in gestione - afferma Rinaldi -. Si pensava di fare una bella gara, però alla curva 10 Haslam mi ha infilato; quando l’ho visto ho provato a rialzare la moto però lui è andato e mi ha portato via l’anteriore. Non ho potuto fare niente e sono caduto. Sono davvero dispiaciuto perché avevamo un gran passo e, guardando il ritmo degli altri, la top 5 era alla nostra portata. Sicuramente ci rifaremo in Qatar, ma questa era un’occasione che è sfuggita non per colpa nostra".

La gara sprint è stata vinta dal Cannibale Jonathan Rea, all'89esimo sigillo all'indomani del ko in Gara 1. Il campione del mondo della Kawasaki si è imposto davanti al vincitore di Gara 1, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) per appena 67 millesimi e a Scott Redding (Ducati). Nella manche pomeridiana è stato a sorpresa Alex Lowes ad imporsi sul compagno di squadra Rea, per soli 37 millesimi. A completare il podio il solito Redding, che lascia Phillip Island al comando del campionato. Ritirato Razgatlioglu dopo esser rimasto senza benzina.