Superbike, Rea balla il tango argentino. Deludente domenica per i piloti riminesi

In Argentina è stata la domenica di Jonathan Rea: non sazio dopo aver preso il quinto titolo consecutivo, ha imposto la propria legge anche in Sudamerica dominando sia la Superpole Race che Gara 2 all'indomani del secondo posto maturato sabato. Nella manche veloce ha preceduto il vincitore di Gara 1, Alvaro Bautista, mentre in Gara 2 la Ducati ad inseguire la Ninja era quella di Chaz Davies.

Abbonato al terzo posto il turco Toprak Razgatlioglu, al tredicesimo podio in stagione e fresco di titolo di migliore tra i piloti privati. Deludente la prova dei piloti riminesi: Michael Ruben Rinaldi (Ducati Barni) ha chiuso la domenica con un 14esimo e undicesimo posto, mentre Alessandro Delbianco dopo la 16esima posizione del mattino non ha visto la bandiera a scacchi nel pomeriggio.