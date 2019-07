Superbike, Rinaldi e Delbianco alla scoperta del famoso Cavatappi di Laguna Seca

Appena concluso il round di Donington Park, il mondiale Superbike sbarca negli Stati Uniti e si prepara a tornare in pista per il nono round stagionale tra venerdì e domenica. Ad ospitare il campionato delle derivate di serie sarà il circuito di Laguna Seca, reso famoso dai sorpassi mozzafiato e dai numerosi duelli che si sono susseguiti nel corso della storia del motociclismo alla spettacolare curva del “Cavatappi”. Ancora una volta si conclude negli Usa la prima parte di stagione prima della lunga pausa estiva che vedrà la Superbike restare ai box fino a settembre.

Nonostante quello di Laguna Seca sia un appuntamento tradizionale per la Superbike questa sarà un’esperienza totalmente nuova per Michael Ruben Rinaldi ed Alessandro Delbianco. "Non sono mai stato qui e non vedo l’ora di scendere in pista - esordisce il santarcangiolese del team Barni Racing -. Non avendo esperienza è normale non avere aspettative. Sarà importante capire subito che strada prendere sia per l’assetto della moto sia per come interpretare il tracciato, ma credo che possiamo fare bene". "Non vedo l’ora di scendere in pista a Laguna Seca - gli ha eco il portacolori della Honda del team Mia Althea -. Non ho mai visto il tracciato, ovviamente, e sono strafelice di aver la possibilità di correre lì e vedere il Cavatappi coi miei occhi. E’ sempre una bella sfida correre su una pista nuova ma in questo caso sono molto entusiasta di cominciare e di imparare il layout. Sarà un bel weekend". Le gare del WorldSBK saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP HD, su Eurosport e in chiaro su TV8

PROGRAMMA DEL WEEKEND (Ora italiana - GMT+1)

Venerdì 12 luglio

19:30 – 20:20 Prove Libere 1

00:00 – 00:50 Prove Libere 2

Sabato, 13 luglio

18.00 – 18.20 Prove Libere 3

20:00 – 20:25 Superpole

23:00 Gara 1 (25 giri)

Domenica, 14

18.00 – 18.15 Warm-up

20.00 Superpole race (10 giri)

23:00 Gara 2 (25 giri)