Superbike, tante wildcard in pista per il round di Misano: da Michele Pirro a Massimo Roccoli

Sono diverse le wild card che prenderanno parte questo weekend al Gran Premio della Riviera di Rimini, settima prova del mondiale Superbike. Nella top class spicca la presenza di Michele Pirro con la Ducati del team Barni. Oltre al pilota pugliese, cesenate d'azione, ci saranno sulla griglia di partenza anche Samuele Cavalieri e Dominic Schmitter.

La classe Supersport ccoglierà ben otto wildcard: si tratta di Massimo Roccoli (Team Rosso Corsa), che ha già partecipato al round di Imola, caduto all'ultimo giro mentre si trovava in quinta posizione; Luca Ottaviani (SGM Tecnic), Roberto Rolfo (Team Green Speed), Mattia Casadei (Bardahal Evan Bros), che è parteciperà anche alla stagione inaugurale della MotoE; Lorenzo Gabellini (Gomma Racing); e Filippo Fuligni (Team Rosso e Nero), fratello minore di Federico Fuligni. A concludere la lista delle wildcard a Misano ci saranno anche Kevin Manfredi (Team Rosso e Nero), ex pilota del WorldSSP che chiuse a punti la tappa di Misano e Patrick Hobelsberger (Hobelsberger Racing), l'unico non italiano della lista.

Guardando alla Supersport 300 ci saranno altri sei volti nuovi: Giacomo Mora (AG Motorsport Italia Yamaha), Matteo Berte (ProGP Racing), Emanuele Vocino (Gradara Corse), Thomas Brianti (Prodina Ircos Kawasaki). Toni Erhard (Freudenberg Ktm WorldSSP Team) e Nicola Bernabe (RM Racing).