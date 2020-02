Taekwondo, Polisportiva Riccione d’oro al Campionato Nazionale Csen a Roma

Il Taekwondo Polisportiva Riccione del Maestro Roberto Betti torna con grande soddisfazione dal Campionato Nazionale Csen, svoltosi a Fiano Romano (Roma) nello scorso fine settimana. All’orgoglio per la partecipazione a una manifestazione di tale prestigio si sono infatti aggiunti risultati sorprendenti, ma comunque frutto della buona preparazione in palestra. Il team riccionese ha portato a casa ben 7 medaglie d’oro, 4 medaglie d’argento e 2 medaglie di bronzo.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Doralice Marzialetti, Giulia Andrea Allegretta, Chiara Grossi e il team composto da Allegretta, Rossetti e Grossi nel settore poomsae (tecnica). Oro anche per Alice Betti, Martina Bagli e Stella Maria Lishchynska nel settore Sparring (combattimento). Medaglia d’argento per Elisa Romagnuolo, Marcello Bernardi, Giada Rossetti (poomsae tecnica) e Milena Maria Barbera (Sparring combattimento). Alessandro Nicoletti (poomsae) e Luca Anastasio (Sparring) si sono invece classificati al 3° posto. Fiero di tutti i suoi ragazzi, il Maestro Roberto Betti dà ora l’appuntamento per i prossimi appuntamenti internazionali, non prima di aver ringraziato la Polisportiva Riccione e il supporto del Maestro Geo Ottaviani Cn 7° Dan.