Tanti vip a Misano per la Superbike: da Miss Italia a Rocco Siffredi

La Superbike a Misano sfonda il muro dei 70mila spettatori. Al termine delle tre giornate Dorna ha comunicato il numero di 70.447 spettatori (venerdì 15.174, sabato 20653 e domenica 34.620).Tanti ospiti anche domenica a Misano World Circuit: i piloti Franco Morbidelli, Enea Bastianini e Andrea Migno, il designer Aldo Drudi, Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana e l'attore Rocco Siffredi. Debutto ufficiale di Fabrizio Piccioni, neo sindaco di Misano Adriatico. Applaudito da tutti, al box, anche Michael van Der Mark, lo sfortunato pilota Yamaha caduto venerdì e purtroppo assente dalle gare del WorldSBK dove era annunciato come grande protagonista.



Anche per questa edizione del WorldSBK è proseguita la collaborazione tra il Misano World Circuit e l’Associazione Papa Giovanni XXIII, per agevolare l’ingresso e gli spostamenti delle persone con disabilità, attraverso il servizio di accoglienza e di assistenza alle persone con difficoltà di deambulazione. Quest’anno, tra l’altro, vi è stata una grande partecipazione di pubblico, con oltre 60 presente, grazie a un nuovo ulteriore spazio in tribuna messo a disposizione dal Circuito per ‘Misano per tutti’ e ai piloti del Di.Di (i piloti disabili). Nel prossimo weekend Misano World Circuit attende le spettacolari gare delBlancpain GT World Challenge Europe e il secondo Round del Lamborghini Super Trofeo Europe in programma sabato sera.

Foto di Marzio Bondi