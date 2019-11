Tempo di amichevoli per le racchette del circolo tennis di Morciano di Romagna

Novembre: tempo di amichevoli per le baby racchette del circolo tennis di Morciano di Romagna ‘360 Sport’. Ogni domenica, fino alla fine del mese, gli impianti di via Stadio ospiteranno una serie di match che vedranno impegnati i tennisti appartenenti al gruppo dei piccoli, dei medi, e dei grandi, che avranno così modo di ‘testare’ la loro preparazione contro i coetanei provenienti dai circoli tennis del circondario. Il tutto nel segno dell’amicizia e della passione per lo sport. Ad aprire le danze, domenica, è stato il gruppo dei grandi (età compresa tra gli 11 e i 15 anni), guidato da Tommaso Morotti, che dalle 9.30 alle 12.30 ha sfidato in un mini-torneo il circolo tennis Sant’Orso di Fano, accompagnato da Enrico Terzini. I piccoli tennisti – sia quelli fanesi che quelli morcianesi - hanno fatto il pieno di divertimento, sfidandosi secondo le linee guida dell’STM (Special Training Method), ovvero mettendosi alla prova in vari ambiti: da quello riguardante la concentrazione alla gestione della vittoria e della sconfitta, dagli schemi motori di basi alle capacità coordinative. Domenica 24 novembre toccherà invece al gruppo dei medi (età compresa tra gli 9 e 10 anni), guidato da Stefan Buca, anche in questo caso contro il Ct Sant’Orso. Le amichevoli prenderanno al via alle 9.30 su tre diversi campi: in programma partite di doppio, con le mini-reti e a tutto campo. Ultima amichevole in calendario è quella che si terrà a Morciano il 30 novembre: protagonisti saranno i bambini e le bambine del gruppo dei piccoli (età 5-8 anni) capitanato da Elisabetta Mosconi.