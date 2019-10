Test con l'Under 17 pre derby, nove reti nella partitella

Nove reti nella partitella infrasettimanale che il Rimini ha disputato, giovedì pomeriggio al "Romeo Neri", con la formazione Under 17 allenata da mister Lele Vanni. Salvo l'infortunato Variola e Cozzari, che ha lavorato a parte, tutti a disposizione di mister Renato Cioffi che ha fatto ruotare tutti gli uomini a propria disposizione. Presente al campo anche il presidente Giorgio Grassi che ha seguito con attenzione il test in preparazione al derby in programma domenica con il Cesena. Nella prima frazione sono andati a segno Candido, Gerardi e Arlotti, quest'ultimo autore di una doppietta. Nella ripresa due reti anche per Petrovic e Bellante e gol di Van Ransbeeck.