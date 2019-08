Test MotoGp a Misano, Jorge Lorenzo alza bandiera bianca: troppo dolore

Jorge Lorenzo alza bandiera bianca e dice già addio ai test MotoGp a Misano. Giovedì mattina lo spagnolo aveva messo a referto 31 giri, il migliore in 1'35"722. Ma le condizioni del portacolori della Repsol Honda non sono al top. Lorenzo non ha recuperato le fatiche del weekend di Silverstone e l'infiammazione alla schiena è aumentata. Responso: riposo per almeno dieci giorni, quelli che precedono il weekend del round romagnolo.