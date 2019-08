Test MotoGp a Misano, tante cadute alla curva 14. Doppietta Petronas, bene Rossi

Quattro Yamaha nelle prime cinque posizioni. Inizia nel segno di Fabio Quartararo la prima giornata di test MotoGp a Misano Adriatico, sede il 15 settembre del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il talentuoso francesino della Yamaha del team Petronas ha girato in 1'32"996, precedendo di appena 23 millesimi il compagno di team Franco Morbidelli. Buono il time attack anche di Valentino Rossi, quinto a tre decimi. A precederlo la Repsol Honda di Marc Marquez e la M1 del compagno di team Maverick Vinales.

C'era attesa per il ritorno di Andrea Dovizioso. Il forlivese della Ducati, dichiarato idoneo a torna in pista dopo il brutto incidente di Silverstone, ha girato solo nel pomeriggio, completando oltre trenta giri, il più rapido dei quali a 858 millesimi da Quartararo. La giornata è stata condizionata da una serie di cadute, senza conseguenze alla curva 14, che ha visto a terra Rossi, Cal Crutchlow, Marquez e Morbidelli. Quartararo si è messo alle spalle l'incidente di Silverstone. Al mattino è stato dichiarato idoneo a tornare in sella e in giornata ha macinato oltre 100 giri. "È stata una giornata faticosa, ma positiva - commenta il francese -. Ho un po' di male al collo, ma fisicamente sono a posto e non ho più mal di testa. Abbiamo lavorato su setting ed elettronica e provato anche un nuovo cerchione all'anteriore".

La sorpresa del 2019 vuole stupire anche a Misano il 15 settembre: "Il passo è stato buono, ma dobbiamo lavorarci ancora perché possiamo migliorare". Nella prima giornata di prove i piloti hanno lamentato uno scarso grip: "Non era buono - conferma -. Ci sono state tante cadute, specie alla 14. Anche io ho rischiato. Per la gara bisogna fare qualcosa in quel punto. C'è qualcosa di strano. È molto facile fare un errore. Non so cosa ne pensano gli altri. Gommandosi la pista migliorerà".

