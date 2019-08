Test MotoGp, Joan Mir e Fabio Quartararo dichiarati idonei: sono in pista

Alle 9.34 il primo rombo in pista. È stato Aleix Espargaro ad aprire la due giorni di test MotoGp a Misano. Poca attività nella prima ora per le temperature della pista non al top per fare lavorare al meglio i pneumatici. Con l'alzarsi della colonnina di mercurio - splende il sole in quel di Misano - i piloti hanno cominciato a prendere confidenza col tracciato. Tra questi anche Fabio Quartararo e Joan Mir, reduci dagli incidenti di Silverstone il primo e nei test di Brno il secondo. Sono stati dichiarati Fit dopo la visita alla presenza del medico Fim Giancarlo Di Filippo e di quello del Medical Center Eraldo Berardi. Il francesino ha cominciato a spingere subito forte. C'è ancora attesa per l'arrivo di Andrea Dovizioso, coinvolto suo malgrado domenica scorsa nella carambola di domenica in Inghilterra. Informano dall'ufficio stampa Ducati: "Se tutto va bene, farà giovedi solo mezza giornata di test e venerdì tutta".

Foto di Marzio Bondi