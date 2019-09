Tre su tre: prova convincente dell'Albergatore Pro contro San Vendemiano

Terza vittoria in altrettante amichevoli per Albergatore Pro che al PalaSGR regola San Vendemiano con due accelerate significative nel secondo quarto e nei minuti finali dell'ultimo. Ottime indicazioni dalla panchina ed in particolare dai giovani Moffa, Vandi e Ramilli, mentre qualche problema fisico costringe Rinaldi ad un utilizzo limitato.

La partita comincia ad alto tasso di fisicità con Rimini che sfrutta le accelerate in contropiede dei fratelli Bedetti mentre gli ospiti si affidano all'atletismo del giovane Toniato, nessuna delle due squadre riesce ad allungare. La Rinascita finalizza il primo break nel secondo quarto grazie all'ingresso di un Moffa versione MVP, buon entrata in partita anche per Ramilli.

La giovane ala biancorossa e Broglia danno spettacolo nel terzo quarto, ma San Vendemiano cerca di rimanere a contatto grazie a Ricci e Durante. I veneti si rifanno sotto nella prima metà del quarto periodo, ma il super ingresso di Vandi ed un ottimo contributo dalla panchina scavano un solco importante che mettono in ghiaccio il risultato.

L'Albergatore Pro tornerà in campo sabato al Palasport Flaminio per l'unica amichevole della pre-season nell'arena biancorossa contro Faenza.

Albergatore Pro RBR-Rucker San Vendemiano 79-62 (parziali 15-13, 22-15, 16-15, 26-19)

TABELLINO RBR: Vandi 7, Pesaresi 6, Moffa 17, Ramilli 6, Rivali 6, Bedetti L. 13, Guziur NE, Bedetti F. 11, Rinaldi, Broglia 10, Ambrosin 3. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

TABELLINO SAN VENDEMIANO: Tassinari 4, Vedovato 8, Durante 10, Toniato 9, Ricci 13, Rossetto 5, Gatto 6, Tognacci, Preti 3, Grgurovic 4. All. Mian, Dal Pos, Napolitano.