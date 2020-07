Un "bonus sport" a Verucchio, fino a 300 euro per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Verucchio stanzia 6000 euro di “bonus sport” per la pratica sportiva di base dei giovani under 20 delle famiglie con difficoltà economiche. "Per aiutare più ragazzi possibili abbiamo ricompreso anche i corsi in strutture private e quelli effettuati nei comuni limitrofi, compresa la Repubblica di San Marino", spiega l'assessore allo Sport Eleonora Urbinati. Le domande per ottenere un sussidio fino a 300 euro vanno presentate entro il 31 luglio Una sorta di ‘bonus’ per agevolare la pratica sportiva di giovani di famiglie con particolari difficoltà economiche: il Comune di Verucchio ha approvato anche per il 2020 il bando per l’erogazione di sussidi in favore di cittadini di età inferiore ai 20 anni che svolgano attività sportiva di base.

Prosegue Urbinati: "E’ un’iniziativa che rientra nella missione delle ‘Politiche giovanili, sport e tempo libero’ e che l’amministrazione ha voluto rendere accessibile a una platea di beneficiari molto ampia prevedendo tutta una serie di possibilità mirate".

"I contributi saranno ad esempio erogati anche a chi frequenti corsi di base in strutture private (sono esclusi quelli avanzati o gli allenamenti sportivi specifici e specialistici) e, considerata la crisi economica che grava principalmente sulle famiglie, si è inoltre scelto di far partecipare al bando in deroga al regolamento vigente anche gli under 20 residenti a Verucchio che praticano sport in strutture pubbliche o private nei comuni limitrofi. Ricomprendendovi anche la vicina Repubblica di San Marino. Attraverso una variazione di bilancio, siamo riusciti a destinare una somma di 6000 euro che auspichiamo di implementare ulteriormente grazie a possibili contributi previsti in un bando regionale per cui abbiamo presentato la richiesta manifestazione di interesse: negli ultimi anni questa misura ha sempre ricevuto una risposta ampia e diffusa, segno di quanto sia sentita l’esigenza di poter fare sport a ogni livello e a ogni età”.

I requisiti

Per poter presentare domanda occorre essere stato residente nel Comune di Verucchio continuativamente per tutto il periodo 1/9/2019 - 31/5/2020 (o se straniero o comunitario avervi soggiornato regolarmente), avere un’età inferiore ai 20 anni al 31/12/2019, avere un valore ISEE risultante da attestazione uguale o inferiore alla soglia di 13.000 euro e infine frequentare appunto regolarmente un corso sportivo di base sul territorio del Comune di Verucchio o sul territorio dei comuni contermini, compresa la vicina Repubblica di San Marino

Scadenze e contributo

Il contributo massimo assegnabile a ogni singolo beneficiario è determinato in proporzione alle risorse disponibili e al numero dei richiedenti aventi diritto. In ogni caso, il contributo non potrà superare la quota massima di costo annuo della frequenza di ogni singola disciplina ed eccedere l’importo di 300 euro. Le domande da parte delle associazioni o dai richiedenti (il modulo è scaricabile sul sito del Comune) dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2020. Entro fine novembre sarà poi completata l’istruttoria e verrà stilato l’elenco degli ammessi e dei contributi singoli erogabili, che saranno erogati prima della fine dell’anno.