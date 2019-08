Un nuovo portiere per il Rimini: è il 26enne Andrea Sala

Nuovo portiere in casa Rimini. Si tratta del 26enne Andrea Sala. Dopo il debutto in C2 con la casacca della Pro Patria, 2 presenze nella stagione 2010-11, una importante esperienza nel settore giovanile dell'Inter. Nel campionato 2012-13 il ritorno a Busto, sempre in C2 con all'attivo 27 gettoni di presenza, poi il triennio alla Ternana in Serie B per un totale di 16 presenze. Nella stagione 2016-17 l'approdo alla Reggina, 37 presenze in C, poi una nuova esperienza in B con la casacca delle Fere per complessive 14 presenze. Nello scorso campionato ha difeso i pali della Sambenedettese, in Serie C, scendendo in campo in 24 occasioni. Il neo estremo difensore ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per il secondo. Giovedì la squadra di mister Cioffi sarà impegnata in un'amichevole dal sapore di derby - seppur improprio - con la Nazionale di San Marino. Calcio di inizio al Romeo Neri alle ore 17:30.