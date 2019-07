Verucchio inaugura una nuova tradizione con il premio ai giovani talenti dello sport

Il consiglio comunale di lunedì ha tenuto a battesimo un doppio importante momento per lo sport verucchiese: la seduta in cui è stata deliberata la costituzione della Consulta allo Sport è stata infatti aperta dalla premiazione di alcuni giovani atleti che nel corso della stagione 2018-2019 si sono distinti per i loro brillanti risultati. La sindaca Stefania Sabba e l’assessora allo sport Eleonora Urbinati hanno insignito con una pergamena la società Roller Verucchio e le alunne del locale Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia che tra il 20 e il 24 maggio hanno disputato le finali nazionali dei Campionati Studenteschi a Massa.

“E’ la prima volta che ospitiamo questa cerimonia in consiglio comunale e con questa sera vorremmo inaugurare una tradizione che accompagni le varie sedute” spiega l’assessora allo sport Eleonora Urbinati facendo proprie le parole della prima cittadina in consiglio comunale, sintetizzando quindi le performance meritevoli di riconoscimento: “L’A.S.D Roller Verucchio si è aggiudicato il titolo di campione regionale a squadre grazie ai vari successi e ai podi dei suoi atleti nelle diverse categorie e ha visto gli stessi portare a casa brillanti titoli individuali: in Coppa Italia Gaia Bernardi ha vinto la medaglia d’argento nello speed slalom ed Enrico Valloni il bronzo nel roller cross. Ai campionati italiani si sono aggiudicate il titolo tricolore Corinne Santoni Makoto sia nel classic che nel battle ed Eric Zaghini nello slide. Hanno portato a casa l’argento Simone Vanni Lazzari e Mattia Nicotra nello speed slalom e Diego Sebastiani nello slide. Medaglie di bronzo infine per Nicholas Santoni Yuki nel classic, ancora Diego Sebastiani nel battle, Emanuele Clerc nel roller cross e Sara Lodolini nello slide. Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo, il Volley S3 con sei ragazze è giunto sesto assoluto e dieci ragazze della squadra di Rugby si sono classificate settime”.

Urbinati quindi rivela: “per restare continuamente aggiornati sulle attività e i risultati di ogni nostra società abbiamo inviato una mail ai responsabili mettendo a loro disposizione un doppio indirizzo mail cui indirizzare ogni statistica: urbinati.e@comune.verucchio.rn.it e cultura@comune.verucchio.rn.it. Avremo così uno specchietto dettagliato del movimento sportivo del territorio che andrà a comporre un archivio che ci permetterà di premiare alla presenza del consiglio comunale le varie associazioni e i vari atleti seduta dopo seduta”.