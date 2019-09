Valentino ha fame di vittorie, casco speciale: il "Menù Misano". Esaltata la Romagna

Uno degli appuntamenti più attesi a Misano dai tifosi di Valentino Rossi è il casco dedicato alla gara di casa. Ogni stagione il Dottore esterna ironia e fantasia con pittoresche colorazioni sul casco, diventate oggetti di culto per i fan del Dottore. Per il 2019 ha usato la metafora della fame, elogiando un must della gastronomia Made in Romagna, la piadina. Realizzato da Aldo Drudi, il "Dottore" ha sfornato il "Menù Misano". E per magia il sole è diventato una piadina e la luna una fetta di anguria.

Nel retro del casco ci sono il gatto Rossano e i cani Ulisse e Penelope in veste di tifosi, con tanto di bandierine gialle. Valentino ha fame di vittorie. Sul gradino più alto del podio manca da Assen 2017. E il nove volte campione del mondo vuole provare a tutti i costi a rompere il digiuno e farsi in un sol boccone una piadina romagnola.

Foto di Marzio Bondi