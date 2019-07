Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, il poster ufficiale omaggia Valentino Rossi

Ecco il poster ufficiale del Gran Premio Octgo di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma a Misano World Circuit il 15 settembre, uno degli appuntamenti più attesi del calendario della MotoGP e che coinvolgerà per tutta la settimana precedente una Riders’ Land sempre più dinamica e generosa di nuovi talenti che si affacciano alla ribalta del motociclismo mondiale. I promotori della MotoGP si sono associati all’idea del designer Aldo Drudi di dedicare il poster a Valentino Rossi per trasmettergli, nella stagione che lo ha visto festeggiare i 40 anni, un segno di riconoscenza per il ruolo fondamentale che riveste nell’alimentare la passione per il motociclismo sulla Riders’ Land.

La presentazione del poster 2019 del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini avvia anche il piano di promozione, fin qui riguardante prevalentemente la campagna di sconti sull’acquisto dei biglietti terminata il 4 luglio scorso con un risultato perfettamente in linea con la precedente edizione. Il prossimo appuntamento già fissato per fine luglio a Milano. Sarà l’occasione per porre l’accento sui contenuti che, oltre all’aspetto sportivo, caratterizzano l’evento che ha il suo culmine a metà settembre a Misano World Circuit. Verrà declinato, davanti ad una platea legata al mondo del design e del lifestyle, il progetto che tiene insieme gli elementi sintetizzati dal poster e che genera l’ecosistema coinvolgente che introdurrà alle gare con gli eventi del palinsesto di The Riders’ Land Experience. Il programma è stato messo a punto dall’agenzia DEMA4.

Dal punto di vista grafico è un poster coerente con l’immagine che dalle texture delle vie di fuga del Marco Simoncelli si irradia sul territorio e caratterizza la comunicazione del grande evento in programma nel cuore della Motor Valley. Un progetto avviato da MWC e che da tre anni è arricchito proprio dal genio di Aldo Drudi, designer di fama internazionale e famoso nel motorsport per la sua creatività e lo stile inconfondibile. "Il Manifesto del GP San Marino e Riviera di Rimini 2019 - dice Drudi - parte dai presupposti grafici delle precedenti edizioni, ma per la prima volta il soggetto, il pilota, è identificabile. Per i 40 anni di Valentino Rossi ho voluto tributargli un omaggio scegliendolo come protagonista, ridisegnando e colorando a mano una bellissima immagine scattata da Gigi Soldano che lo riprende in piega dall’alto".

La proposta del 2019 è stata accolta con favore da Dorna Sports: "Il poster del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini - commenta Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports - è un consolidato evento di comunicazione che introduce a uno dei palcoscenici più attesi del calendario MotoGP. Il poster di quest'anno è davvero intenso e comunica emozioni". Il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini vedrà arricchito il programma sportivo da due gare della MotoE che ha debuttato nel weekend scorso al Sachsenring con la prima storica vittoria del finlandese Niki Tuuli. Una nuova categoria, che indica una prospettiva di sostenibilità per il motorsport e che vede anche diversi piloti della Riders’ Land protagonisti in pista. "La straordinaria avventura avviatasi nel 2007 - dicono i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini - alza ulteriormente l’asticella degli obiettivi da conseguire a fronte dell’investimento economico, peraltro molto ben compensato a vantaggio dell’industria dell’accoglienza, come dimostrano gli studi compiuti”.