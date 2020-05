Valentino Rossi torna in sella sul tracciato del Misano World Circuit

Non ha voluto aspettare i due giorni di prove libere, in programma al Misano World Circuit per il 23 e il 24 maggio, e giovedì mattina è sceso sul tracciato romagnolo per riprendere confidenza con la pista. Valentino Rossi, 9 volte campione del mondo, ha affrontato le curve in sella alla Yamaha R1 dopo gli allenamenti degli ultimi giorni al ranch. Il tracciato di Misano, infatti, ha riaperto i battenti per permettere ai piloti di allenarsi e il dottore non ha perso l'occasione per qualche giro di pista propedeutico a togliere la ruggine accumulata in questo periodo di stop forzato dalle gare.

